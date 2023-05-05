А у нас в Рязани OpenYard с серверами: «Яндекс» запустил в городе завод вычислительной техники

В Рязани завершилось строительство завода по производству вычислительной техники, которым совместно владеют три компании — «Яндекс», «Ланит», и тайваньский производитель электроники Gigabyte.

13 апреля была представлена линейка серверов OpenYard, которые будут производиться на заводе, заявил газете «Коммерсант» директор компании «Промобит» Максим Копосов. По его словам, в «Яндексе» рассчитывают заявить оборудование в реестр Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам. Компания привлекала своих разработчиков для создания серверов, однако большая часть продукции все равно будет привозиться из-за рубежа. Тем не менее, «Яндекс» будет выпускать материнские платы и вести крупноузловую сборку серверов, что, скорее всего, позволит набрать необходимое количество баллов для входа в реестр ведомства. По мнению опрошенных изданием экспертов, доля OpenYard на российской рынке сможет составить до 10%.

В то же время в «Яндексе» заявили «Коммерсанту», что производство серверов еще не запущено, а компания «никогда не являлась контролирующим лицом OpenYard».