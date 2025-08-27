В России
Опубликовано 27 августа 2025, 16:19
1 мин.

Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

Новая функция работает даже с архивными тарифами
Оператор мобильной связи Yota запустил новый сервис, позволяющий абонентам делиться своим тарифным планом с друзьями, родственниками или использовать его для второго номера. Функция сохраняет все условия тарифа, включая абонентскую плату, и действует даже для архивных предложений, которые больше недоступны для обычного подключения.
Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

© Yota

Чтобы передать тариф, владельцу необходимо сгенерировать промокод через мобильное приложение или личный кабинет на сайте Yota. Получатель промокода может оформить новую SIM-карту в салоне оператора или перейти с другим номером через процедуру MNP. Один абонент может создать до пяти копий своего тарифа, а срок действия промокода составляет 50 дней. Если за это время им не воспользуются, промокод возвращается владельцу.

Сервис делает возможным не только передачу тарифа друзьям, но и использование копии для себя, например, для работы или второго устройства. Yota подчеркивает, что эта функция расширяет возможности абонентов и позволяет оценить преимущества тщательно подобранного тарифного плана.

В качестве промо-амбассадоров предложения выступили популярные стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин. Они на специальном сайте делятся своими любимыми тарифами, споря, какой вариант удобнее — с большим пакетом интернета для игр и минимальным количеством минут или с балансом звонков и трафика.

По словам управляющего директора Yota Дмитрия Чудесникова, тарифы компании давно стали цифровым активом для пользователей, ценность которого возрастает со временем. Новый сервис позволяет абонентам делиться этим активом и рекомендовать друзьям оптимальные комбинации услуг.

Передавать тариф можно в любой регион России.

Источник:Yota
Автор:Булат Кармак
Теги:
#YOTA
,
#интернет
,
#связь
,
#тариф