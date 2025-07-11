Адмирал Комоедов: крейсер «Адмирал Кузнецов» важно сохранить для обучения лётчиков

По словам Комоедова, содержание авианосца и его поддержание в рабочем состоянии требует значительных усилий и затрат, но его сохранение необходимо для развития морской авиации.

Адмирал Комоедов подчеркнул, что этот авианосец играет важную роль в подготовке будущих пилотов, и что это ценный ресурс для развития морской авиации. Комоедов отметил, что крейсер постоянно находится в процессе ремонта, поскольку был построен по устаревшим технологиям и оснащён паровыми котлами. К тому же ни одна страна, которая расположена в высоких широтах, не использовала этот авианосец для постоянного базирования.

Также Комоедов отметил, что одна из проблем, связанная с содержанием крейсера, — отсутствие изоляции, необходимой для обеспечения теплоёмкости в условиях южных морей. Но это не должно стать препятствием для использования «Адмирала Кузнецова» как плацдарма для подготовки корабельных лётчиков, истребителей и штурмовиков.

Комоедов подчеркнул, что «Адмирал Кузнецов» необходим для организации взлёта и посадки, чтобы следующее поколение пилотов могло научиться этим навыкам.

«Наш авианосец "Адмирал Кузнецов", конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными лётчиками. Конечно, нам надо его оставлять. Он в тяжёлом состоянии. Его содержать в готовом состоянии — сложнейшая задача. Поэтому, конечно, особенно сухопутные силы считают, что это слишком дорого. А что сейчас дёшево? Родиться тоже дорого, умереть — ещё дороже», — подчеркнул военный.