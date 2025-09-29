Адвокат объяснил порядок компенсаций россиянам, чьи личные данные утекли в сеть

Адвокат Артём Багдасарян в беседе с 360.ru отметил, что сейчас потерпевшему необходимо самостоятельно доказать факт нарушения и моральный вред. Даже при успешном рассмотрении дела суммы компенсаций невелики, обычно речь идёт о двух-пяти тысячах рублей. Суд требует подтверждения прямых последствий утечки, например оформления мошеннического кредита. В результате многие граждане не готовы тратить время и силы на длительные разбирательства ради небольшой суммы.

На фоне этой проблемы Всероссийский союз страховщиков предложил создать специальный фонд или ввести обязательное страхование операторов связи. Такая система позволила бы выплачивать пострадавшим компенсации без суда. Однако реализация инициативы приведёт к дополнительным расходам компаний, которые, вероятно, будут переложены на абонентов через повышение тарифов.

Тем, кто столкнулся с утечкой личных данных, юрист рекомендует сразу фиксировать факт нарушения: сохранять скриншоты публикаций, уведомлений сервисов и сообщений. Следующим шагом должно стать обращение в Роскомнадзор, который может привлечь нарушителей к ответственности.

Помимо этого, юристы советуют подавать иски в суд, даже если суммы компенсаций малы. Коллективные иски, поданные группой пострадавших, способны оказать большее влияние на компании.

Особое внимание стоит уделять финансовой безопасности. После утечки данных повышается риск мошенничества, поэтому важно подключать банковские уведомления и регулярно проверять свои счета.