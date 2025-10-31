«Аэрофлот» и S7 заказали свыше 300 российских самолетов МС-21 и Ту-214

Опубликовано 31 октября 2025, 22:361 мин.
«Аэрофлот» и S7 заказали свыше 300 российских самолетов МС-21 и Ту-214Поставки начнутся в 2026 году
Две крупные российские авиакомпании, «Аэрофлот» и S7, разместили масштабные заказы на отечественные пассажирские самолеты. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Совокупный объем заказа превышает триста воздушных судов.
«Аэрофлот» заказал 200 среднемагистральных лайнеров МС-21. Это самолет нового поколения, летные испытания которого с российскими двигателями ПД-14 уже ведутся. Всего в конструкцию лайнера интегрировано более 70 отечественных компонентов. Поставки авиакомпаниям, согласно планам «Ростеха», должны начаться в 2026 году.
Авиакомпания S7 сделала заказ на более чем 100 самолетов Ту-214. Для выполнения этого заказа уже ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей. Параллельно продолжается сертификация современных российских систем для этих машин. Первые поставки ожидаются в 2025 году.