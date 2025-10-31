«Аэрофлот» и S7 заказали свыше 300 российских самолетов МС-21 и Ту-214

«Аэрофлот» заказал 200 среднемагистральных лайнеров МС-21. Это самолет нового поколения, летные испытания которого с российскими двигателями ПД-14 уже ведутся. Всего в конструкцию лайнера интегрировано более 70 отечественных компонентов. Поставки авиакомпаниям, согласно планам «Ростеха», должны начаться в 2026 году.

Авиакомпания S7 сделала заказ на более чем 100 самолетов Ту-214. Для выполнения этого заказа уже ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей. Параллельно продолжается сертификация современных российских систем для этих машин. Первые поставки ожидаются в 2025 году.