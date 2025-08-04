Аэропорт Грозного получил новое навигационное оборудование от Ростеха

Современный радиолокатор позволяет точнее отслеживать положение самолётов в зоне аэродрома. Его применение способствует сокращению интервалов между взлётами и посадками, что увеличивает пропускную способность аэропорта и может положительно сказаться на общей эффективности его работы.

Автоматический радиопеленгатор DF 2000, в свою очередь, фиксирует направление на самолёт в момент выхода на связь, обеспечивая более точное управление воздушным движением.

Работы по оснащению грозненского аэропорта ведутся в рамках масштабной модернизации инфраструктуры. Помимо уже установленного оборудования, в будущем планируется внедрение дополнительных систем. Среди них — тренажёр «Галактика», инструментальная система посадки ILS 2700 и радиомаяк РМП-200. Также предусмотрено внедрение комплекса автоматизации управления воздушным движением.