В России
Опубликовано 04 августа 2025, 18:21
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Аэропорт Грозного получил новое навигационное оборудование от Ростеха

Установлены радиолокатор и радиопеленгатор
В аэропорту Грозного завершена установка нового навигационного оборудования. Производственная компания «Азимут», входящая в состав Госкорпорации «Ростех», смонтировала радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 и радиопеленгатор DF 2000. Эти устройства уже прошли испытания и готовы к эксплуатации.
Аэропорт Грозного получил новое навигационное оборудование от Ростеха

© Ferra.ru

Современный радиолокатор позволяет точнее отслеживать положение самолётов в зоне аэродрома. Его применение способствует сокращению интервалов между взлётами и посадками, что увеличивает пропускную способность аэропорта и может положительно сказаться на общей эффективности его работы.

Автоматический радиопеленгатор DF 2000, в свою очередь, фиксирует направление на самолёт в момент выхода на связь, обеспечивая более точное управление воздушным движением.

Работы по оснащению грозненского аэропорта ведутся в рамках масштабной модернизации инфраструктуры. Помимо уже установленного оборудования, в будущем планируется внедрение дополнительных систем. Среди них — тренажёр «Галактика», инструментальная система посадки ILS 2700 и радиомаяк РМП-200. Также предусмотрено внедрение комплекса автоматизации управления воздушным движением.

Источник:Ростех
Автор:Булат Кармак
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