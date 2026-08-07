АЭС России превысили выработку на 7,8% в условиях аномальной жары

По словам Лихачева, даже в условиях аномальной жары станции продолжают работать надёжно и безопасно на 100% номинальной мощности. Он подчеркнул, что все системы справляются с нагрузкой в полном объёме.

«Так, по выработке электроэнергии в России в этом году мы идём с опережением баланса Федеральной антимонопольной службы на 7,8%, а общий объём выработки с начала года составил уже 129,6 млрд кВт.ч», — заявил глава Росатома.