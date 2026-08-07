В России
Опубликовано 07 августа 2026, 21:35
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АЭС России превысили выработку на 7,8% в условиях аномальной жары

Глава Росатома отчитался о 129,6 млрд кВт·ч с начала года
Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом» заявил, что российские атомные электростанции с начала года выработали 129,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Этот показатель на 7,8% превысил сводный прогнозный баланс Федеральной антимонопольной службы.
АЭС России превысили выработку на 7,8% в условиях аномальной жары
© Александра Золотова, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

По словам Лихачева, даже в условиях аномальной жары станции продолжают работать надёжно и безопасно на 100% номинальной мощности. Он подчеркнул, что все системы справляются с нагрузкой в полном объёме.

«Так, по выработке электроэнергии в России в этом году мы идём с опережением баланса Федеральной антимонопольной службы на 7,8%, а общий объём выработки с начала года составил уже 129,6 млрд кВт.ч», — заявил глава Росатома.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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