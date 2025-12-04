Айсберг А23а потерял титул самого большого, заявили в ААНИИ

Согласно данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), за последние три месяца площадь айсберга сократилась на 22%. Теперь его размеры примерно в два раза меньше, чем у нового рекордсмена — айсберга D15A площадью 3071 кв. км, что откололся в 2016 году и сейчас находится у побережья Антарктиды.

Когда-то А23а был настоящим ледяным гигантом площадью более четырёх тысяч квадратных километров. Сейчас он продолжает своё плавание в Южном океане, постепенно тая в тёплых водах.

Учёные продолжают следить за дрейфом и состоянием обоих гигантов.