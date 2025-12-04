Айсберг А23а потерял титул самого большого, заявили в ААНИИ

Опубликовано 04 декабря 2025, 23:531 мин.
Айсберг А23а потерял титул самого большого, заявили в ААНИИБывший гигант
Знаменитый айсберг А23а, за которым учёные наблюдают с 1986 года, больше не является крупнейшим в мире. За почти 40 лет он потерял две трети своей первоначальной площади.
© Ferra.ru
Согласно данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), за последние три месяца площадь айсберга сократилась на 22%. Теперь его размеры примерно в два раза меньше, чем у нового рекордсмена — айсберга D15A площадью 3071 кв. км, что откололся в 2016 году и сейчас находится у побережья Антарктиды.
Когда-то А23а был настоящим ледяным гигантом площадью более четырёх тысяч квадратных километров. Сейчас он продолжает своё плавание в Южном океане, постепенно тая в тёплых водах.
Учёные продолжают следить за дрейфом и состоянием обоих гигантов.