Академик Онищенко предупредил о риске «эпидемии» ожирения в России

Геннадий Онищенко поставил знак равенства между ожирением и диабетом, добавив, что главными врагами здоровья также остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Как отмечает источник, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Роспотребнадзора сообщила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство и ситуация может перерасти в настоящую эпидемию. Онищенко поддержал эту оценку и подчеркнул, что проблема лишнего веса неразрывно связана с диабетом.

По словам учёного, рост числа людей с ожирением — устойчивый тренд. Он требует системных мер профилактики, включая изменение пищевых привычек и повышение физической активности. Онищенко отметил, что внимание к этим рискам должно быть не ниже, чем к традиционным «лидерам» смертности — болезням сердца и раку.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом», — подчеркнул академик.