Академик РАН: человек не должен снимать с себя ответственность в пользу ИИ

Академик подчеркнул, что ИИ способен охватить больший объём информации, чем человек, и помочь учесть множество факторов, но подменять собой человека не должен.

Учёный напомнил, что ответственность за предпринимаемые действия всегда была основой человеческой личности в любом обществе и культуре. Перекладывание этой ответственности на алгоритмы идёт вразрез с самой сутью человека. Поэтому даже при использовании самых продвинутых систем окончательный выбор и ответственность за него должны лежать на человеке.

«Есть опасность перекладывания своих решений на ИИ. Этого делать нельзя. Искусственный интеллект может быть советчиком, партнёром, который даёт информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком», — подчеркнул Лекторский.