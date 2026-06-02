Опубликовано 02 июня 2026, 16:25
Академик РАН: человек не должен снимать с себя ответственность в пользу ИИ

ИИ может быть советчиком, но не более
Председатель научного совета по методологии ИИ РАН Владислав Лекторский заявил, что люди могут начать перекладывать свои решения на искусственный интеллект, что противоречит природе человека. По его словам, нейросеть может быть советчиком и помощником, но конечное решение всегда должно оставаться за человеком, поскольку ответственность за свои действия — фундаментальное свойство человека.
Академик подчеркнул, что ИИ способен охватить больший объём информации, чем человек, и помочь учесть множество факторов, но подменять собой человека не должен.

Учёный напомнил, что ответственность за предпринимаемые действия всегда была основой человеческой личности в любом обществе и культуре. Перекладывание этой ответственности на алгоритмы идёт вразрез с самой сутью человека. Поэтому даже при использовании самых продвинутых систем окончательный выбор и ответственность за него должны лежать на человеке.

«Есть опасность перекладывания своих решений на ИИ. Этого делать нельзя. Искусственный интеллект может быть советчиком, партнёром, который даёт информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком», — подчеркнул Лекторский.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
  Академик РАН: человек не должен снимать с себя ответственность в пользу ИИ