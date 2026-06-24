Академик РАН: ИИ не становится умнее, он просто быстрее обрабатывает данные

Каляев подчеркнул, что компьютеры не становятся умнее — они становятся быстрее. Их мощность позволяет обрабатывать информацию за время, недоступное человеческому мозгу. Например, шахматные программы анализируют миллионы позиций в секунду и просчитывают десятки ходов вперёд, чего не может сделать ни один гроссмейстер. Но это не интеллект, а вычислительная мощь.

Учёный отметил, что вся современная корреляция развития ИИ базируется именно на росте производительности вычислительных систем. Чем быстрее машина, тем правдоподобнее её действия выглядят как разумные. На самом деле это лишь обработка данных по заданным правилам. Об этом Каляев заявил в рамках Международной научной конференции во ВИНИТИ РАН.

«Вся современная корреляция развития компьютеров и на их основе систем ИИ показывает, что все достижения ИИ в основном достигаются за счёт роста производительности компьютеров. При этом сами компьютеры не становятся умнее, они становятся просто всё производительнее, то есть быстрее. И за счёт своей скорости, мощности они могут обрабатывать всё больший объем информации за более короткий промежуток времени, что создаёт имитацию того, что они обладают интеллектом», — заявил академик.