В России
Опубликовано 11 июня 2026, 11:05
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Академик Сергеев: цифровая копия человека для предсказания болезней развивается

Участвуют несколько сотен добровольцев
Научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев сообщил на ПМЭФ, что проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно продвигается. Получено финансирование центра ИИ в медицине на базе Университета Лобачевского.
Академик Сергеев: цифровая копия человека для предсказания болезней развивается

© Ferra.ru

По словам Сергеева, Росатом и ФМБА помогают тем, что выделили группу здоровых людей и предоставили площадку в ЗАТО Лесной. Первая когорта составляет несколько сотен добровольцев.

Как отмечается, учёные определяют маркеры старения и ещё не проявивших себя заболеваний, а также ищут способы замедлить их развитие. По словам Сергеева, для Росатома это насущная задача — продлить активный возраст уникальных специалистов, которые стареют. Жители закрытых городов дисциплинированны и охотно участвуют в исследованиях.

Проект предполагает создание цифрового двойника человека, который позволит прогнозировать болезни на ранних стадиях. Сергеев также ранее высказывал мнение, что благодаря открытиям в медицине люди смогут жить до 120 лет.

«Развивается успешно. Получено финансирование одного из центров искусственного интеллекта — по сути это центр ИИ в медицине в Университете Лобачевского. Плечо подставили Росатом и ФМБА. Росатом дал когорту здоровых людей — именно здоровых, не пациентов. К тому же уникальные специалисты стареют, и продлить их активный возраст — задача для Росатома насущная. В закрытых городах люди дисциплинированны и охотно участвуют. Первая когорта создана в Лесном — несколько сотен человек. Мы определяем маркеры старения и ещё не проявивших себя заболеваний и параллельно ищем способы затормозить их рост», — подчеркнул учёный.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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