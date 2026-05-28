Опубликовано 28 мая 2026, 02:15
Alias Group запустил ЗПИФ с дисконтом 22% на офисы класса А

Холдинг Alias Group представил закрытый паевой инвестиционный фонд с гибридной инвестиционной моделью и дисконтом до 22% к рынку на офисы класса А в Москве. Директор по инвестициям Alias Group Юлия Сидская сообщила, что активы приобретаются в фонд по цене ниже среднего рыночного уровня локации и по оптовой цене в БЦ «Авиум». Это обеспечивает инвесторам выгоду уже на входе — дисконт фонда составляет до 22% к рынку.
Гибкость продукта заключается в том, что инвесторы, ориентированные на агрессивный рост, могут реализовать паи на бирже на пике девелоперского цикла, в то время как консервативные участники получают качественный рентный актив с доходностью, подтвержденной договорами аренды. «Таким образом, гибридная модель нивелирует разрыв между рисковым девелопментом и консервативным арендным бизнесом», — рассказала Сидская. Гибридная модель сочетает две стратегии — девелоперскую и рентную, при этом механизм исключает фиксацию прибыли путем обязательного выхода из актива перед его вводом в эксплуатацию.

Целевая доходность инструмента составляет 32% ROI (return on investment). Инвесторы, ориентированные на среднесрочный горизонт, смогут реализовать паи на бирже на пике девелоперского цикла, в то же время инвесторы с долгосрочной стратегией начнут получать арендный поток после ввода бизнес-центра в эксплуатацию. Исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина считает, что для рынка это важный шаг в сторону более зрелых и гибких инвестиционных механизмов в коммерческой недвижимости, отмечая растущий спрос инвесторов на инструменты с прогнозируемой моделью дохода.

Бизнес-центр рядом с МЦК Зорге введут в эксплуатацию в 2028 году — в составе фонда смежные видовые этажи и машино-места в подземном паркинге, которые планируют сдать в долгосрочную аренду одному или нескольким якорным арендаторам под брокериджем CORE.XP.

Автор:Андрей Кадуков
