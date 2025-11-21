Опубликовано 21 ноября 2025, 19:481 мин.
Алиса AI, DeepSeek и Gigachat — самые популярные ИИ-сервисы в РоссииПо итогам 2025 г.
По данным осеннего исследования Mediascope, Алиса AI занимает первое место среди ассистентов искусственного интеллекта (ИИ) в России. Нейросетью Яндекса ежемесячно пользуются 14,3% жителей страны. На втором месте находится китайский сервис DeepSeek с долей 9,4%, следом идет российский GigaChat с результатом 4%. Показатели ChatGPT составили 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%. В сумме различные нейросети применяют 26% россиян.
Самая активная аудитория приходится на пользователей 12−17 лет, где уровень проникновения составляет 52%. Самый низкий показатель в возрастной категории старше 65 лет, где пользуются ИИ 9% опрошенных.
Как отмечает Яндекс, интерес к зарубежным сервисам снижается с начала лета. Компания связывает это с усилением внимания к отечественным решениям, включая чат-боты в мессенджерах, где не требуется VPN. Доля иностранных нейросетей, по данным компании, уменьшалась постепенно, а решающий перелом наступил после выхода обновленной версии Алисы AI.
Исследователи зафиксировали заметный рост внимания к сервису в конце октября, сразу после презентации обновления на конференции.