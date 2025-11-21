Как отмечает Яндекс, интерес к зарубежным сервисам снижается с начала лета. Компания связывает это с усилением внимания к отечественным решениям, включая чат-боты в мессенджерах, где не требуется VPN. Доля иностранных нейросетей, по данным компании, уменьшалась постепенно, а решающий перелом наступил после выхода обновленной версии Алисы AI.

Исследователи зафиксировали заметный рост внимания к сервису в конце октября, сразу после презентации обновления на конференции.