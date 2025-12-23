Алиса AI в Яндекс Браузере научилась анализировать видео и документы

Пользователю не нужно переключать вкладки. Достаточно нажать кнопку «Спросить Алису AI» на странице, и в этом же окне откроется диалог. Нейросеть сама предлагает возможные вопросы, а также обрабатывает запросы пользователя. Например, можно спросить о рецепте из видео или попросить выписать финансовые показатели из объемного PDF-файла. Ответ предоставляется в удобном формате: тезисы или конспект.

Функция работает с видео на платформах VK Видео, Rutube, YouTube и Дзен. Документы можно анализировать в формате PDF, а также тексты из Поиска Яндекса или Google Документов. Для работы с файлами в Яндекс Документах необходимо выбрать опцию «Просмотреть».

Доступ к нововведению получают пользователи, ранее записавшиеся в лист ожидания. Вскоре функция станет доступна всем пользователям браузера в России.