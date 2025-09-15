Алиса от Яндекса научилась помогать школьникам по семи предметам

Нейросеть дает пошаговые объяснения к заданиям, даже если идентичных задач нет в интернете. Например, она может написать простую программу, разобрать грамматическое правило или объяснить принципы генетики.

Отдельно отмечается помощь в подготовке к итоговому сочинению. Алиса подсказывает, как составить план эссе, сформулировать мысли и подобрать литературные аргументы.

Для создания функции Яндекс обучил нейросеть на тысячах примеров, подготовленных вместе с учителями и методистами. Качество ответов, по данным компании, стало на 30% лучше по сравнению с предыдущей версией.

Пользователи могут оценивать объяснения с помощью лайков или комментариев.