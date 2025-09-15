Алиса от Яндекса научилась помогать школьникам по семи предметам

Опубликовано 15 сентября 2025, 19:011 мин.
Алиса от Яндекса научилась помогать школьникам по семи предметамОна объясняет решения задач прямо в поисковой строке
Яндекс расширил возможности нейросети Алиса в своем Поиске. Теперь она может помогать школьникам не только с математикой и физикой, но и с русским и английским языками, химией, биологией и информатикой.
Нейросеть дает пошаговые объяснения к заданиям, даже если идентичных задач нет в интернете. Например, она может написать простую программу, разобрать грамматическое правило или объяснить принципы генетики.
Отдельно отмечается помощь в подготовке к итоговому сочинению. Алиса подсказывает, как составить план эссе, сформулировать мысли и подобрать литературные аргументы.
Для создания функции Яндекс обучил нейросеть на тысячах примеров, подготовленных вместе с учителями и методистами. Качество ответов, по данным компании, стало на 30% лучше по сравнению с предыдущей версией.
Пользователи могут оценивать объяснения с помощью лайков или комментариев.