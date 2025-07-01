«Алиса» стала умнее: нейросеть Яндекса теперь доступна всем бесплатно

«Алиса» стала умнее: нейросеть Яндекса теперь доступна всем бесплатноРасширенный функционал и новые возможности
Новая версия модели обладает более широкими знаниями и даёт более точные ответы. Для этого Яндекс расширил и повысил качество обучающих данных, а также изменил метод обучения. По сравнению с предыдущей версией, обновлённая модель в 65% случаев отвечает лучше и реже уходит от ответа. В моменты большой нагрузки возможен переход на облегчённую версию, что будет видно пользователю.
Режим рассуждений помогает пошагово разбирать сложные задачи, позволяя наблюдать ход логики нейросети. Это удобно, например, при составлении бизнес-планов или оценке проектов. Ответы можно оформить в виде таблиц для удобства сравнения данных.
Пользователи также могут генерировать неограниченное количество изображений с помощью улучшенной модели YandexART, которая создаёт более качественные картинки с меньшим количеством ошибок.
В чат Алисы теперь можно загружать файлы в форматах pdf, txt, doc и docx, а нейросеть поможет проанализировать их содержимое, ответить на вопросы или сделать краткий пересказ.
Подписка «Про» дополнена функцией персонализированного общения с Алисой — нейросеть запоминает предпочтения пользователя для более точных ответов. В подписке остался и Live-режим, позволяющий спрашивать Алису об объектах через камеру смартфона, а также игры, тренажёры и виртуальная няня для детей.