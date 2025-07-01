«Алиса» стала умнее: нейросеть Яндекса теперь доступна всем бесплатно

Новая версия модели обладает более широкими знаниями и даёт более точные ответы. Для этого Яндекс расширил и повысил качество обучающих данных, а также изменил метод обучения. По сравнению с предыдущей версией, обновлённая модель в 65% случаев отвечает лучше и реже уходит от ответа. В моменты большой нагрузки возможен переход на облегчённую версию, что будет видно пользователю.

Режим рассуждений помогает пошагово разбирать сложные задачи, позволяя наблюдать ход логики нейросети. Это удобно, например, при составлении бизнес-планов или оценке проектов. Ответы можно оформить в виде таблиц для удобства сравнения данных.

Пользователи также могут генерировать неограниченное количество изображений с помощью улучшенной модели YandexART, которая создаёт более качественные картинки с меньшим количеством ошибок.