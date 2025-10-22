Алиса в Яндекс Браузере научилась «видеть» картинки в интернете и описывать их

Опубликовано 22 октября 2025, 20:051 мин.
Алиса в Яндекс Браузере научилась «видеть» картинки в интернете и описывать ихФункция доступна в версиях браузера для Windows, iOS и Android
В Яндекс Браузере появилась функция описания изображений для людей с нарушениями зрения. Нейросеть Алиса анализирует визуальный контент на веб-страницах и генерирует описания, которые могут быть озвучены.
Функция работает на основе мультимодальной нейросетевой модели, способной обрабатывать как текст, так и изображения. Алгоритм не просто идентифицирует отдельные объекты, но и понимает их взаимосвязь в контексте всей композиции.
Для получения описания пользователь может выбрать соответствующую опцию в контекстном меню или использовать панель управления изображением. Также доступна активация через программы экранного доступа при фокусировке на картинке.
Функция доступна в версиях браузера для Windows, iOS и Android. Управление настройками осуществляется в разделе «Специальные возможности». Для оптимальной работы важно, чтобы веб-разработчики соблюдали принципы доступности при создании сайтов.