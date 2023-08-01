«Алмаз-Антей» импортозаместит оборудование для добычи газа на континентальном шельфе России

Уже в этом году «Алмаз-Антей» уже в этом году начнет испытания и поставку первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на российском континентальном шельфе, заявил директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков.

Договор о производстве и поставке оборудования для подводной добычи углеводородов был заключен с «Газпромом» в 2019 года. Вместе с заказчиком в «Алмаз-Антее» были определены технические требования и подготовлены производственные мощности, рассказывает специалист.

Это достаточно мощный технологический прорыв — подобное оборудование в России никогда не производилось, указывает менеджер.