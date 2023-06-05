Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал в интервью на YouTube-канале Judging Freedom о том, что в российских городах уровень комфорта высок благодаря быстрому развитию информационных технологий и сферы услуг. Он привёл в пример сервис каршеринга, который позволяет арендовать автомобиль в любом месте прямо на обочине. Это означает, что если вам внезапно позвонила мама и пригласила на ужин, вы можете подойти к ближайшей машине, открыть её с помощью телефона и отправиться к ней. Такой сервис широко распространён и доступен по всей стране.

Ведущий канала, Эндрю Наполитано, упомянул, что в Нью-Йорке также есть похожий сервис, но он предлагает аренду мотоциклов. Это ещё одна интересная возможность для горожан передвигаться по городу удобно и быстро.