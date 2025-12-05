АмГу запустит свой спутник с перспективной двигательной установкой до конца года

Спутник создан студентами АмГу, оснащён устройством под названием «Меридиан-Амур». Этот прибор будет отслеживать накопление загрязняющих веществ на поверхности космического аппарата. Такое накопление может привести к повреждению оптических систем и других чувствительных компонентов. Данные, полученные с «Меридиана-Амура», помогут определить, какие материалы наиболее чувствительны к космическим условиям, что жизненно важно для будущих космических полётов. Это устройство также будет использоваться на российско-белорусском спутнике.

Крем того, спутник будет оснащён инновационной двигательной установкой, разработанной в Московском авиационном институте. Этот абляционный импульсный плазменный двигатель позволит спутнику корректировать свою ориентацию, продлевать срок его службы или контролируемо сходить с орбиты, предотвращая засорение космического пространства. Также аппарат получил прибор для замера кондоминатов.

Первый спутник АМГУ-1, созданный в АмГу, был успешно запущен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года. А 5 ноября 2024 года с космодрома состоялся запуск первого российско-китайского университетского спутника.

«Амурский госуниверситет готовит к запуску третий спутник. Космический аппарат, в сборке которого принимали участие студенты вуза, планируется отправить с Восточного до конца 2025 года. Запуск пройдет в рамках программы "Универсат" - крупнейшей программы ГК "Роскосмос" по запуску малых космических аппаратов формата кубсат (CubeSat)», — сказано в сообщении АмГу.