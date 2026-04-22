Антибиотики не укрепляют иммунитет цыплят — учёные НИУ БелГУ

Тимус отвечает за подготовку иммунных клеток. У цыплят его масса растёт первые 20 дней, а пик относительного веса приходится на 5–10-е сутки. Антибиотики не дают «прироста скорости строительства» этого органа. Зато пробиотик на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) безопасно и умеренно стимулирует иммунную систему.

Учёные предупреждают: бесконтрольное использование антибиотиков в птицеводстве — одна из причин роста устойчивости микробов к препаратам. В ближайших планах исследователей — изучить, как разные рационы (антибиотики, пробиотики, их смеси) влияют на кишечную микрофлору, прирост массы и качество мяса и яиц. Работа выполнена в рамках госзадания.

«Наша работа показывает, что пробиотик на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) может быть безопасной и умеренно стимулирующей добавкой для иммунной системы птицы, особенно в раннем возрасте. Он не заменяет антибиотики при лечении инфекций, но позволяет укрепить собственный иммунитет цыплёнка», — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры биотехнологии и микробиологии НИУ БелГУ Ульяна Круть.