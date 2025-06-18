Арбитражный суд конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства

Опубликовано 18 июня 2025, 14:151 мин.
Арбитражный суд конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государстваПретензии объявлены 30 компаниям
Арбитражный суд Московской области конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства. Решение принято по итогам разбирательства, начатого в январе текущего года.
Сообщается, что Генеральная прокуратура предъявила претензии к 30 компаниям, входящим в группу «Домодедово», и их владельцам. В иске требовалось передать в собственность РФ 100% ООО ДМЕ Холдинг.
Генпрокуратура обвиняет владельцев аэропорта в выводе 18 млрд рублей прибыли за рубеж под видом займов. Суд признал действия владельцев аэропорта незаконными и принял решение о конфискации аэропорта.