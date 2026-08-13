Археологи нашли под Тулой первое поселение металлургов IX века

Заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов пояснил, что площадка находилась в стороне от жилого поселения — вероятно, из соображений пожарной безопасности. Ранее на территории Тульской области находили следы металлургии, но только в контексте жилых зон. Специализированное производственное поселение обнаружено впервые.

Технология сыродутного процесса изготовления железа и последующая кузнечная обработка до товарной заготовки применялись на этом месте. Подобные методы сохранялись вплоть до XV века, а затем началось бурное развитие промышленной металлургии. По словам Колоколова, эта находка представляет собой предысторию тульской металлургии.

«Большое количество найденных металлургических шлаков говорит о том, что здесь было первое специализированное поселение мастеров — кузнецов и металлургов», — рассказал Александр Колоколов на пресс-конференции.