В России
Опубликовано 13 августа 2026, 01:40
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Археологи нашли под Тулой первое поселение металлургов IX века

Производство вынесли за границы жилой зоны
Учёные обнаружили в Тульской области первое специализированное поселение мастеров-металлургов времён формирования Древнерусского государства. Раскопки велись на поселении Гора Услань, относящемся к IX–X векам. В этом году исследователи нашли следы металлургического и кузнечного горнов, а также большое количество шлаков, подтверждающих производственный цикл.
Археологи нашли под Тулой первое поселение металлургов IX века

© Ferra.ru

Заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов пояснил, что площадка находилась в стороне от жилого поселения — вероятно, из соображений пожарной безопасности. Ранее на территории Тульской области находили следы металлургии, но только в контексте жилых зон. Специализированное производственное поселение обнаружено впервые.

Технология сыродутного процесса изготовления железа и последующая кузнечная обработка до товарной заготовки применялись на этом месте. Подобные методы сохранялись вплоть до XV века, а затем началось бурное развитие промышленной металлургии. По словам Колоколова, эта находка представляет собой предысторию тульской металлургии.

«Большое количество найденных металлургических шлаков говорит о том, что здесь было первое специализированное поселение мастеров — кузнецов и металлургов», — рассказал Александр Колоколов на пресс-конференции.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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