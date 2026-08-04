Археологи нашли в Троице-Сергиевой лавре деталь огнестрельного оружия времён Смуты

Археологи нашли пороховую полку — деталь замка, а ранее в этом же месте откопали ключ для взведения боевой пружины, которым можно было также разбирать механизм. Колесцовые замки были дорогой версией оружия: порох воспламенялся от искры при соприкосновении кремня с вращающимся зубчатым колесцем, как в часовом механизме. Такое оружие не зависело от погоды в отличие от фитильных замков и было надёжнее кремнёвых, но стоило значительно дороже. Именно эти механизмы стали основой для вооружения кавалерии — рейтаров, чей расцвет пришёлся на вторую половину XVI — первую половину XVII века.

«Колесцовые замки, распространённые в XV–XVII веках, были дорогой версией механизма огнестрельного оружия, которое сосуществовало наряду с фитильными и ударно-кремнёвыми замками. Принципиальным отличием этих замков являлось то, что порох воспламенялся от соприкосновения кремня с вращающимся зубчатым колесцем, которое приводилось в движение при спуске наподобие часового механизма. Характерным отличием пороховых полок таких замков являлось то, что они имели прорезь для выступающего зубчатого колесца. Именно это мы наблюдаем в данной находке», — отметили сотрудник экспедиции Сергей Зоц и ведущий специалист по средневековому вооружению Олег Двуреченский.