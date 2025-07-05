АСИ предложило стратегию адаптации к климатическим изменениям

Среди ключевых проблем, которые призвана решить стратегия, — недостаток доступных данных о климатических рисках, отсутствие единых методик адаптации, низкая вовлеченность бизнеса в соответствующие программы и дефицит квалифицированных специалистов в этой сфере.

Как отметили в АСИ, предложения объединяют позиции научного сообщества и предпринимателей. Они направлены не только на минимизацию потерь от климатических изменений, но и на поиск новых возможностей для развития.

Заместитель генерального директора Агентства Георгий Белозеров подчеркнул, что климатическая адаптация должна стать сквозным приоритетом при планировании территориального развития. По его словам, системный подход позволит России не только снизить риски, но и занять активную позицию в глобальной климатической повестке, привлекая инвестиции и новые технологии.

Инициатива обсуждалась на заседании наблюдательного совета АСИ с участием главы государства в рамках Национальной экологической и климатической инициативы (НЭКИ). Реализация предложений может стать важным шагом в формировании российской климатической политики на ближайшие годы.