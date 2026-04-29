Астероид Апофис исследуют с помощью российской обсерватории «Спектр-РГ» в 2029 году

Обсерватория «Спектр-РГ» запущена в 2019 году для рентгеновского обзора Вселенной. Её основная миссия завершится в 2026 году, после чего у обсерватории останется запас топлива для перелёта. Расчёты показали, что оптимальный старт — 13 сентября 2028 года. Через семь месяцев, 13 апреля 2029 года, аппарат пролетит на расстоянии 18 тысяч км от центра масс Апофиса. Это намного ближе, чем предыдущие наблюдения — 14 млн км.

По словам заведующей кафедрой динамики полёта Самарского университета Ольги Стариновой, такой подход позволяет провести эффективное исследование без создания и запуска нового зонда. После пролёта обсерватория сможет вернуться на свою орбиту. Существует и второй сценарий: приближение аппарата на несколько сотен километров, но это требует больше манёвров. Разработанная схема может быть использована и в других миссиях.

«Использование обсерватории позволит провести эффективное исследование астероида с минимальными затратами — не нужно будет создавать специальный аппарат для этой миссии и запускать его в космос. После пролёта Апофиса и передачи на Землю полученных данных обсерватория, в случае необходимости, сможет вернуться на свою прежнюю орбиту для выполнения новых задач», — рассказала Старинова.