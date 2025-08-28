Астраханская область построит пять гидротехнических сооружений для водоснабжения

На это выделено 300 млн рублей. ГТС обеспечат жителей региона стабильным водоснабжением: в 2025 году половодье в Астраханской области назвали экстремально маловодным. Об этом сообщили представители службы по охране природы Астраханской области.

В феврале 2025 года региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи сообщило, что к 2028 году построят пять ГТС за 212,8 млн рублей. Проект разработан в рамках «Оздоровления Волги» и «Воды России».

После окончания строительства новые сооружения передадут местным властям. Они будут использоваться для того, чтобы люди всегда имели достаточно воды, а территория Астраханской области оставалась достаточно увлажнённой.

«К строительству в 2026 году запланированы 5 водопропускных сооружений на территории Икрянинского, Лиманского и Наримановского районов Астраханской области. По результатам реализации мероприятий к 2030 году <…> численность населения, для которого будут созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов, составит 452 тыс. человек», — сообщила пресс-служба региона.