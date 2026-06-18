Астронавт NASA назвал тренировки в российском ЦПК подробными и точными

Опубликовано 18 июня 2026, 16:201 мин.
Астронавт NASA назвал тренировки в российском ЦПК подробными и точнымиСовместная работа экипажа идёт по плану
Астронавт NASA Анил Менон, входящий в основной экипаж МКС-75, высоко оценил подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. Он отметил глубину и точность тренировок на корабле «Союз» и российском сегменте станции. Запуск миссии запланирован на 14 июля.
Менон сказал, что тренировки превзошли его ожидания и позволили детально изучить системы. Он отметил, что восхищается программой подготовки и историей Центра. Астронавт подчеркнул, что полёт на российском корабле — его давняя мечта.
В основной экипаж миссии входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублёры — Константин Борисов, Дмитрий Петелин и Дениз Бернхем. Старт с Байконура намечен на 14 июля.
«Я думаю, что тренировка, скорее, соответствовала моим представлениям. Она была очень подробной, углублённой и вам удаётся близко познакомиться с "Союзом" и российским сегментом МКС. С нетерпением ожидаю реальной встречи, как только мы отправимся в космос», — передаёт ТАСС слова астронавта.