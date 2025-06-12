Астроном рассказал, что крупные вспышки на Солнце будут происходить ещё 2-3 года

Учёный отметил, что 25-й солнечный цикл прошёл свой пик, и ожидается, что солнечная активность будет снижаться до 2030 года, а следующий пик прогнозируется на 2034-2036 годы. Богачёв подчеркнул, что фаза снижения солнечной активности всё ещё может представлять риск возникновения крупных вспышек и бурь, особенно в первые несколько лет после пика.

Недавние случаи двух продолжительных магнитных бурь в июне подчёркивают сохраняющуюся угрозу. Исторические данные свидетельствуют о том, что самые крупные вспышки и бури часто происходят во время фазы спада солнечной активности, как это наблюдалось в 23-м цикле в 2003 году. Ожидается, что такие риски сохранятся на Солнце как минимум до конца 2027 года.

«Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором в 2003 году, через два года после максимума 2001 года, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке», — рассказал эксперт.