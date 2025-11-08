«Атом» покажет электромобиль для такси на форуме МЕФТ-2025

Опубликовано 11 августа 2025, 22:371 мин.
«Атом» покажет электромобиль для такси на форуме МЕФТ-2025Компания представит двухместную и классическую версии
14−15 августа на Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ-2025) компания «Атом» представит специальную версию своего электромобиля, адаптированную для работы в таксопарках. Мероприятие пройдёт в Москве и соберёт представителей бизнеса, власти и экспертов в сфере городской мобильности.
В компании отметили, что такси-версия будет выпускаться в двух вариантах: двухместном и классическом. В компании отметили, что электромобиль оснастят технологиями для удобства водителей и пассажиров, включая просторный салон, плавный ход и распашные двери для комфортной посадки.
В рамках форума руководитель отдела разработки «Атома» Ираклий Лакрба примет участие в дискуссии о перспективах электротакси. Участники сессии обсудят экономику таксопарков на электромобилях, господдержку и требования по локализации производства.