«Атом» покажет электромобиль для такси на форуме МЕФТ-2025

В компании отметили, что такси-версия будет выпускаться в двух вариантах: двухместном и классическом. В компании отметили, что электромобиль оснастят технологиями для удобства водителей и пассажиров, включая просторный салон, плавный ход и распашные двери для комфортной посадки.

В рамках форума руководитель отдела разработки «Атома» Ираклий Лакрба примет участие в дискуссии о перспективах электротакси. Участники сессии обсудят экономику таксопарков на электромобилях, господдержку и требования по локализации производства.