Атомная подлодка «Леопард» вышла на испытания после 15 лет ремонта

«Леопард» был передан флоту в 1993 году, а на ремонт встал в 2011-м. Сроки несколько раз переносились. Длина лодки составляет 113 м, водоизмещение — более 13 тысяч тонн. Корабль относится к серии «Щука-Б», натовское кодовое имя Akula. После модернизации он приблизился по характеристикам к современным субмаринам типа «Ясень-М».

Основное изменение связано с ракетным комплексом «Калибр», позволяющим бить как по морским, так и по наземным целям. Лодка также получила улучшенную акустическую скрытность.

Отмечается, что возвращение «Леопарда» усилит группировку российских многоцелевых подлодок на Северном флоте. В ремонте и модернизации находятся ещё несколько кораблей этого проекта.

«Этим кораблям не очень повезло, потому что они встали в строй в период распада СССР со всеми вытекающими последствиями. В 1990-е годы кораблестроительная отрасль потеряла много квалифицированных кадров, отчасти этим и можно объяснить столь длительные сроки ремонта», — отметил в интервью «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.