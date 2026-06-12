В России
Опубликовано 12 июня 2026, 12:50
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Атомная подлодка «Леопард» вышла на испытания после 15 лет ремонта

АПЛ получила ракетный комплекс «Калибр»
После почти 15 лет ремонта и модернизации атомная подводная лодка «Леопард» проекта 971 «Щука-Б» вышла на заводские ходовые испытания. Об этом рассказали «Известия». За время работ субмарина получила обновлённые системы и новое вооружение — теперь она способна применять крылатые ракеты «Калибр». После проверок лодка вернётся в состав Северного флота.
Атомная подлодка «Леопард» вышла на испытания после 15 лет ремонта
© Лобанов Вячеслав, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

«Леопард» был передан флоту в 1993 году, а на ремонт встал в 2011-м. Сроки несколько раз переносились. Длина лодки составляет 113 м, водоизмещение — более 13 тысяч тонн. Корабль относится к серии «Щука-Б», натовское кодовое имя Akula. После модернизации он приблизился по характеристикам к современным субмаринам типа «Ясень-М».

Основное изменение связано с ракетным комплексом «Калибр», позволяющим бить как по морским, так и по наземным целям. Лодка также получила улучшенную акустическую скрытность.

Отмечается, что возвращение «Леопарда» усилит группировку российских многоцелевых подлодок на Северном флоте. В ремонте и модернизации находятся ещё несколько кораблей этого проекта.

«Этим кораблям не очень повезло, потому что они встали в строй в период распада СССР со всеми вытекающими последствиями. В 1990-е годы кораблестроительная отрасль потеряла много квалифицированных кадров, отчасти этим и можно объяснить столь длительные сроки ремонта», — отметил в интервью «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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