Авито научил нейросеть определять реальную цену машины перед продажей

Платформа «Авито Авто» добавила в сервис «Гараж» функцию оценки автомобилей, основанную на собственных нейросетях и моделях машинного обучения. Новая система определяет ориентировочную рыночную стоимость машины с учетом её параметров и реальных данных о сделках. Для владельцев это даёт возможность быстро узнать, по какой цене можно выставить автомобиль на продажу, а для рынка — сделать сделки понятнее и прозрачнее.
По данным компании, более трети пользователей сервиса уже хранят информацию о своих автомобилях в «Гараже». Каждый пятый использует эту же платформу для поиска запчастей. В дальнейшем планируется, что в сервис будут добавлены данные о большей части активного автопарка страны.

В основе инструмента лежит сервис «Авито Оценка», который анализирует год выпуска, модель, поколение, тип кузова, цвет, количество дверей, комплектацию, модификацию, пробег, историю эксплуатации, спрос на рынке и регион. Также учитываются сведения из «Автотеки»: количество владельцев, участие в ДТП, работа в такси или каршеринге, ограничения на регистрацию и залог. Все данные используются для расчета наиболее актуальной цены.

Технология оценки состоит из нескольких этапов. Сначала алгоритмы находят аналоги по ключевым характеристикам. Затем применяется математическая модель на основе линейной регрессии, которая формирует базовую оценку с учётом пробега и года выпуска. На завершающем этапе более сложная ML-модель корректирует результат, анализируя комплектацию, особенности региона и статистику сделок.

Сервис «Гараж» был запущен в прошлом году. Он позволяет подбирать подходящие запчасти и услуги для ремонта автомобиля. Теперь в нём появилась возможность отслеживать изменение стоимости автомобиля и принимать решения о продаже на основе актуальных данных.

