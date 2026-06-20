В России
Опубликовано 20 июня 2026, 18:40
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«Авито» скроет объявления о перепродаже бензина из‑за спекуляций

В рамках борьбы с топливными спекулянтами
Онлайн‑площадка «Авито» в ближайшее время скроет все объявления о перепродаже бензина. В компании объяснили это борьбой со спекуляциями на товары первой необходимости. Правило уже вступило в силу, модерация запущена.
«Авито» скроет объявления о перепродаже бензина из‑за спекуляций

© Ferra.ru

В «Авито» пообещали пересмотреть регламенты и доработать правила в этой категории, вплоть до полного запрета на определённые действия. Решение принято на фоне роста обеспокоенности перепродажей бензина, которая может приводить к искусственному завышению цен.

«Все объявления по перепродаже бензина на "Авито" будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена», — рассказали РИА Новости в «Авито».

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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