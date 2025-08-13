Авито создаст отдел ИИ с инвестициями в 1 млрд рублей

Руководителем нового подразделения стал Александр Рыжков, один из десяти четырёхкратных Kaggle Grandmaster в мире и бывший ведущий исследователь лаборатории ИИ Сбера. Отдел будет создавать работающие прототипы технологий и передавать их продуктовым командам для внедрения в сервисы Авито.

Особое внимание уделят генеративным моделям, компьютерному зрению, голосовым технологиям, системам защиты от дипфейков и 3D-визуализации товаров. Исследователи будут отслеживать мировые тренды, выявлять перспективные технологии и определять приоритетные направления разработки на основе запросов других подразделений компании.

Авито также планирует сотрудничество с российскими университетами и привлечение студентов и аспирантов к исследованиям. В рамках прошлых программ компания уже участвовала в летней школе по ИИ, а также запускала магистратуру по Data Science в МФТИ. До 2028 года Авито намерено подготовить до 3000 специалистов в области искусственного интеллекта.

Общий бюджет компании на развитие технологий генеративного ИИ до 2028 года превысит 12 млрд рублей.