Авито ускорило защиту кода в 5 раз с помощью генеративного ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) автоматически обнаруживает конфиденциальные данные, такие как пароли, токены и API-ключи, до момента публикации кода. Система идентифицирует 99% реальных угроз и оперативно удаляет их из кодовой базы.

Внедрение технологии экономит до 25% рабочего времени специалистов по безопасности. Например, анализ бэклога из 50 000 предупреждений теперь занимает 6−8 часов вместо прежних шести месяцев ручной работы. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на стратегических задачах и архитектурных решениях.

В будущем компания планирует расширить применение искусственного интеллекта для автоматической оценки рисков при изменениях в коде и моделирования потенциальных атак на этапе проектирования. Также рассматривается использование ИИ на всех этапах разработки — от планирования до мониторинга и анализа инцидентов.