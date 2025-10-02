Авито вдвое повысила эффективность выявления фишинговых сайтов

Опубликовано 02 октября 2025, 18:341 мин.
Авито вдвое повысила эффективность выявления фишинговых сайтовСотрудничество с BI. ZONE снизило количество угроз на 85%
Авито совместно с BI. ZONE значительно улучшила систему защиты от фишинговых ресурсов. В ходе сотрудничества специалисты оптимизировали проверку доменов, ускорили процесс блокировки сайтов, использующих элементы дизайна платформы, и усовершенствовали алгоритмы поиска нелегитимной активности.
За пять лет количество фродовых сайтов сократилось на 85%, а время, необходимое для их блокировки, уменьшилось на четверть. Это стало возможным благодаря внедрению более точных алгоритмов и системного подхода к безопасности пользователей.
Эксперты отмечают, что злоумышленники чаще всего используют социальную инженерию, постоянно меняя свои методы, чтобы обойти защиту. Новая система позволяет своевременно выявлять и блокировать такие угрозы, обеспечивая более надежную защиту пользователей платформы.
Совместная работа Авито и BI. ZONE строится на постоянной оптимизации процессов и улучшении алгоритмов.