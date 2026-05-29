«Авито» запустила целевые автокредиты для покупки у частных продавцов

Первым партнером «Авито» в развитии целевых кредитов стал МТС Банк, вскоре пользователям также будут доступны предложения банка «Уралсиб». До конца 2026 года к сервису планируют подключить еще четыре банка. Целевой автокредит доступен в мобильном приложении жителям восьми городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков рассказал, что в 2025 году на рынке автомобилей с пробегом доля C2C-сделок — когда частное лицо покупает автомобиль у частного продавца — составила 65%, или 4,6 миллиона машин. Этот сегмент остается стабильным и не демонстрирует перетока в дилерский сегмент, что говорит о том, что для большинства россиян именно он является основным способом покупки автомобиля с пробегом. Для 70% аудитории поиск дополнительного финансирования — актуальная задача, которую решает новый продукт.

Директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова пояснила, что целевой автокредит соответствует ключевым принципам финтех-стратегии компании — он встроен в сделку, реализован на базе мультибанковской модели, предоставляет клиенту выбор и обеспечивает безопасность операции. Развитие встроенных финансов началось с товарной вертикали, где компания запустила рассрочку для покупок между частными пользователями, что привело к росту средней суммы покупок в шесть раз за счет увеличения платежеспособного спроса.

«Целевой автокредит — это консистентное развитие концепции встроенных финансов. Начиная с товаров и более мелких сумм, отработав элементы безопасной сделки и встроенного финансирования, мы перешли к более сложному сценарию — покупке автомобиля у частного продавца», — подчеркнула Жаркова. По прогнозам компании, к 2031 году с помощью такого продукта на рынке C2C-сделок будет приобретаться около 1 миллиона автомобилей с пробегом в год — примерно четверть всего рынка C2C.