«АвтоВАЗ» просчитывает возможность введения платной подписки на автомобили

Из презентации следует, что для Lada Vesta может быть предложен годовой договор аренды с возможностью управления тремя водителями. Ежемесячный платёж оценивается в 44 000 рублей, максимальный пробег — 33 000 км в год. В стоимость включены ОСАГО, КАСКО, техобслуживание и сезонная смена шин.

Схема подписки предлагается как альтернатива классической покупке. В компании подтвердили РИА Новости, что действительно «просчитывают такой кейс».

Уточняется, что подписка — долгосрочная аренда без права выкупа. В отличие от кредита или лизинга, клиент не становится собственником автомобиля, но освобождается от расходов на страховку, сервис и хранение сезонной резины. Для завода это способ удержать клиентов и обеспечить предсказуемый возврат машин на вторичный рынок.

Также отмечается, что стоимость подписки превышает средний платёж по автокредиту на Lada Vesta, но включает все сопутствующие расходы. В компании пока не уточняют, будет ли программа запущена в этом году и распространится ли на другие модели. Эксперты отмечают, что такая схема может быть интересна корпоративным клиентам и тем, кто не готов брать на себя обязательства по обслуживанию автомобиля