В России
Опубликовано 05 июня 2026, 13:10
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Баканов: к 2030 году частные компании запустят более 400 спутников

Это порядка 90% гражданской группировки
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на ПМЭФ заявил, что к 2030 году частные компании запустят более 400 собственных космических аппаратов, а 90% всей гражданской орбитальной группировки России будет состоять из коммерческих спутников для навигации и связи. При этом пилотируемая космонавтика, ядерные энергоустановки и военные спутники останутся в ведении государства.
Баканов: к 2030 году частные компании запустят более 400 спутников

© Ferra.ru

Баканов подчеркнул, что Роскосмос уже работает по модели New Space, где корпорация — важный, но не единственный игрок. По словам Дмитрия Баранова, главное, чтобы это была российская космическая отрасль. Кроме того, для частников открыта «зелёная зона»: дистанционное зондирование Земли, связь, навигация, а также средства выведения сверхлёгкого и лёгкого классов. По этим направлениям Роскосмос готов к диалогу.

Также Баканов отметил, что «все ждут глобальных побед», уже не так важно, Роскосмос это или частная компания. Развитие частной космонавтики должно ускорить формирование рыночных механизмов и привлечь инвестиции. Ожидается, что новые запуски обеспечат потребности экономики в данных ДЗЗ, связи и навигации, снизив зависимость от импорта.

«Все ждут глобальных побед. Уже никто не смотрит, Роскосмос это или частная компания. Главное, чтобы это была российская космическая отрасль», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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