Баканов: к 2030 году частные компании запустят более 400 спутников

Баканов подчеркнул, что Роскосмос уже работает по модели New Space, где корпорация — важный, но не единственный игрок. По словам Дмитрия Баранова, главное, чтобы это была российская космическая отрасль. Кроме того, для частников открыта «зелёная зона»: дистанционное зондирование Земли, связь, навигация, а также средства выведения сверхлёгкого и лёгкого классов. По этим направлениям Роскосмос готов к диалогу.

Также Баканов отметил, что «все ждут глобальных побед», уже не так важно, Роскосмос это или частная компания. Развитие частной космонавтики должно ускорить формирование рыночных механизмов и привлечь инвестиции. Ожидается, что новые запуски обеспечат потребности экономики в данных ДЗЗ, связи и навигации, снизив зависимость от импорта.

«Все ждут глобальных побед. Уже никто не смотрит, Роскосмос это или частная компания. Главное, чтобы это была российская космическая отрасль», — подчеркнул глава Роскосмоса.