Баканов призвал не бояться сотрудничать с частными компаниями

Баканов отметил, что для этого был разработан соответствующий государственный стандарт, регулирующий взаимодействие между государственными и частными структурами в космической отрасли.

В качестве примеров успешного сотрудничества Баканов привёл интеграцию СВЧ-фильтра в систему Глонасс, а также использование коммерческих компонентов в спутнике Бион-М. Глава Роскосмоса особенно подчеркнул, что эти компоненты продемонстрировали высокую эффективность и надёжность в ходе эксплуатации.

На вопрос о готовности Роскосмоса к партнёрству с частными структурами и их участию в космических проектах, Баканов ответил, что корпорация открыта для такого взаимодействия и готова рассматривать предложения от частных компаний.

«Нам надо не бояться привлекать частников. Соответствующий государственный стандарт был выпущен, более того, есть успешные примеры — на аппарате Глонасс использован СВЧ-фильтр и на аппарате Бион-М — тоже ряд компонентов коммерческих изготовителей», — подчеркнул Дмитрий Баканов.