Баканов заявил, что конверсия ракет «Тополь» даст дополнительно 6–8 запусков в год

Опубликовано 05 июня 2026, 15:251 мин.
Баканов заявил, что конверсия ракет «Тополь» даст дополнительно 6–8 запусков в годРакета «Старт-1М» готова к полёта
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил на ПМЭФ, что переоборудование межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» в ракеты-носители «Старт-1М» позволит выполнять дополнительные 6–8 пусков в год. Это повысит частоту коммерческих и государственных запусков. Первый запуск «Старт-1М» запланирован на 2027 год.
Предшественница «Старт-1М» — ракета «Старт-1» — создавалась на базе МБР «Тополь». С 1993 по 2006 год выполнено семь запусков. Новая версия позволит утилизировать снимаемые с боевого дежурства ракеты, превращая их в полезные носители для вывода спутников.
Отмечается, что в апреле первый вице-премьер Денис Мантуров уже сообщал о подготовке к первому пуску «Старт-1М» в 2027 году. Проект реализует частная компания «Новый старт».
«Приходит компания "Новый старт" — дополнительно до 6-8 запусков в год приносит конверсия "Тополя», — отметил Баканов.