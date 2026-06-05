Баканов заявил, что конверсия ракет «Тополь» даст дополнительно 6–8 запусков в год

Предшественница «Старт-1М» — ракета «Старт-1» — создавалась на базе МБР «Тополь». С 1993 по 2006 год выполнено семь запусков. Новая версия позволит утилизировать снимаемые с боевого дежурства ракеты, превращая их в полезные носители для вывода спутников.

Отмечается, что в апреле первый вице-премьер Денис Мантуров уже сообщал о подготовке к первому пуску «Старт-1М» в 2027 году. Проект реализует частная компания «Новый старт».

«Приходит компания "Новый старт" — дополнительно до 6-8 запусков в год приносит конверсия "Тополя», — отметил Баканов.