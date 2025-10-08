В России
Опубликовано 08 октября 2025, 22:33
1 мин.

Банк России: ИИ внедрён в каждый четвёртый банк России

Внедрение ИИ продолжится
Директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на конференции «Финополисе-2025» сообщила, что каждый четвёртый банк страны уже активно использует искусственный интеллект в своей работе.
© Банк России

Она также отметила, что инвестиционные менеджеры активно исследуют и тестируют новые стратегии инвестирования, основанные на ИИ. В сфере платежей ИИ оптимизирует маршруты транзакций. На данный момент генеративные модели ИИ в основном применяются для внутренних задач, таких как управление документацией, ИТ-решения и чат-боты.

Опрос, проведённый Банком России среди участников финансового рынка, показал, что внедрение ИИ будет продолжаться и в ближайшие годы.

«Каждый четвёртый банк на финансовом рынке использует искусственный интеллект. Если говорить про системно значимые банки, то все они уже внедрили искусственный интеллект. <...> Искусственный интеллект уже прочно закрепляется в бизнес-процессах финансовых организаций», — заявила Лозгачева.