Банк ВТБ назвал «ИИ-ассистентов» драйверами развития биометрии

По его словам, биометрия выйдет за рамки простых платежей и контроля доступа, интегрируясь в повседневные цифровые взаимодействия. Представитель банка отметил, что ИИ-ассистенты на базе биометрии смогут распознавать голос и мимику, делая общение с пользователями «более естественным и человечным». Кулик подчеркнул, что последние достижения в робототехнике позволяют переходить от механических жестов к реалистичным движениям, адаптированным под эмоции собеседника. Это особенно важно для выявления стресса или присутствия посторонних, что усилит антифрод-системы (борьбу с мошенничеством) в финансовом секторе.

На уровне государственных услуг биометрия упростит верификацию личности, так как будет сочетаться с электронной подписью и токенами для безопасного доступа. На маркетплейсах будут обеспечены бесшовные платежи, контроль продаж лекарств по рецепту или товаров 18+, а также персонализированные предложения.

Эксперт считает, что это лишь начало, поскольку биометрия откроет новые возможности цифровизации. «Биометрические технологии сегодня переживают один из витков своего развития. Помимо непосредственно офлайн-оплаты товаров и услуг по биометрии, контроля доступа на какие-либо объекты эти технологии будут развиваться в принципиально разных сегментах. Основными станут развитие всевозможных цифровых помощников, ИИ-ассистентов и агентов, интеграция во всевозможные государственные сервисы, а также развитие услуг маркетплейсов», — подчеркнул Кулик.