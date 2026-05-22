Опубликовано 22 мая 2026, 19:00
Банкиры просят не душить ИИ регулированием

Представители Банка России, Совета Федерации, Госдумы и крупнейших банков страны сошлись во мнении: регулирование искусственного интеллекта на текущем этапе должно оставаться гибким. Такой вывод прозвучал на сессии VIII Съезда Ассоциации банков России, где обсуждали устойчивость банковской системы при замедлении экономики.
В дискуссии участвовали председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, президент ВТБ Андрей Костин, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков и главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Все сошлись на том, что не стоит сдерживать внедрение новых решений в сфере ИИ.

Верхошинский, говоря о формировании стабильности банковской отрасли в условиях постоянной адаптации экономики и финансового рынка, образно заметил, что «в этой битве многократной рождается клинок булатный». Главная тема сессии — потенциал дальнейшего кредитования и достаточность капитала банков при замедлении экономики.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
