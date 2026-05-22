Опубликовано 22 мая 2026, 19:45
Банкоматы научили работать без мобильного интернета

Минцифры России совместно с операторами связи разработало механизмы, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам продолжать работу даже при отключении мобильного интернета. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на VIII Съезде Ассоциации банков России.
По словам Набиуллиной, новые технические решения должны снять значительную часть проблем, связанных с перебоями связи. Операторы вместе с банками уже тестируют эти механизмы, а заинтересованные кредитные организации смогут подключаться к альтернативным решениям совместно с операторами связи.

Центробанк зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные в марте 2026 года: объем находящихся в обращении денег увеличился на 300 миллиардов рублей, а в феврале — на 200 миллиардов. Это заметно выше средних показателей за аналогичные периоды прошлых лет. В ЦБ связали такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета, из-за которых бизнес и население делают запасы наличных для осуществления платежей.

Ранее в России также предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
