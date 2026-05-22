Банкоматы научили работать без мобильного интернета

По словам Набиуллиной, новые технические решения должны снять значительную часть проблем, связанных с перебоями связи. Операторы вместе с банками уже тестируют эти механизмы, а заинтересованные кредитные организации смогут подключаться к альтернативным решениям совместно с операторами связи.

Центробанк зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные в марте 2026 года: объем находящихся в обращении денег увеличился на 300 миллиардов рублей, а в феврале — на 200 миллиардов. Это заметно выше средних показателей за аналогичные периоды прошлых лет. В ЦБ связали такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета, из-за которых бизнес и население делают запасы наличных для осуществления платежей.

Ранее в России также предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах.