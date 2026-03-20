Белок тихоокеанских мидий усилил действие антибиотика против бактерий

Учёные провели серию экспериментов, смешивая гентамицин с лектином CGL, выделенным из тихоокеанских мидий, и вносили смесь в культуры золотистого стафилококка и кишечной палочки. Отдельно проверяли действие антибиотика и белка. Оказалось, что лектин сам по себе не убивает бактерии, но мешает им делиться и образовывать биоплёнки — сообщества, которые делают микробов устойчивыми к лекарствам.

За счёт этого подавления гентамицин стал работать гораздо эффективнее. Против стафилококка его действие усилилось в 2,8 раза, против кишечной палочки — в 1,35 раза. Причем оба патогена относятся к числу тех, у которых уже развилась устойчивость ко многим известным антибиотикам, поэтому поиск подобных «усилителей» особенно важен.

По информации РИА Новости, лектины — природные молекулы, помогающие мидиям распознавать чужеродные клетки. Результаты работы российских специалистов открывают путь к созданию комбинированных препаратов, способных вернуть эффективность старым антибиотикам. В планах учёных — проверить усиливающий эффект других морских лектинов против грибковых инфекций и разных типов бактерий.

«Мы впервые показали, что лектин из тихоокеанских мидий работает как "усилитель" для традиционных антибиотиков. Благодаря этому его использование в паре с существующими лекарствами поможет эффективнее бороться с инфекциями и дать вторую жизнь препаратам, к которым микроорганизмы приобретают устойчивость», — рассказала руководитель проекта, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории химии неинфекционного иммунитета Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН Татьяна Мизгина.