Беспилотная «Ласточка» проехала по МЦК свыше 80 тысяч километров

По словам Шило, пассажиры могут уже сейчас оценить работу автономного поезда. Аналогичный беспилотный трамвай в Москве преодолел свыше 6 тысяч километров, демонстрируя стабильную работу.

Минтранс также отмечает успехи в морских перевозках. С 2023 года два беспилотных парома перевезли более 2 миллионов тонн грузов между Калининградом и материковой Россией, преодолев 200 тысяч морских миль.

Основные выгоды от внедрения беспилотных технологий министерство ожидает в логистике. Автоматизированные грузовые перевозки по дорогам общего пользования могут значительно снизить затраты и повысить эффективность доставки.

В ближайшее время планируется внести законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ уже проходит финальное обсуждение с экспертами.

Шило подчеркнул необходимость перехода от отдельных экспериментов к комплексной цифровой экосистеме транспорта. Особое внимание уделяется развитию технологии «цифрового бесшовного неба» для интеграции различных видов автономного транспорта.