Беспилотная логистика снизит затраты проектов в Арктике почти на 40%Технологии ускорят работы и повысят устойчивость
Внедрение беспилотной логистики может значительно сократить издержки и ускорить реализацию энергетических проектов в Арктике и на Дальнем Востоке. По оценке экспертов, экономия составит до 38%, а сроки выполнения полевых работ сократятся на 24%.
Как отметил доктор экономических наук Алексей Фадеев, развитие этих регионов является стратегическим приоритетом. По его словам, на арктических месторождениях уже используются российские подводные, наземные и воздушные беспилотные системы. Это повышает конкурентоспособность проектов в суровых климатических условиях и привлекает инвесторов.
Ключевое преимущество таких решений — их способность работать круглосуточно в любую погоду. Беспилотники выполняют широкий спектр задач: от мониторинга и сейсморазведки до доставки грузов, обеспечивая стабильность логистических операций, добавил Фадеев.