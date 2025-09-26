Беспилотная логистика снизит затраты проектов в Арктике почти на 40%

Как отметил доктор экономических наук Алексей Фадеев, развитие этих регионов является стратегическим приоритетом. По его словам, на арктических месторождениях уже используются российские подводные, наземные и воздушные беспилотные системы. Это повышает конкурентоспособность проектов в суровых климатических условиях и привлекает инвесторов.

Ключевое преимущество таких решений — их способность работать круглосуточно в любую погоду. Беспилотники выполняют широкий спектр задач: от мониторинга и сейсморазведки до доставки грузов, обеспечивая стабильность логистических операций, добавил Фадеев.