Бесстрашные со «стрелами любви»: российский академик рассказал об эмоциях улиток

Виноградная улитка обладает памятью и зачатками эмоций, рассказал РИА Новости академик Павел Балабан. Кроме того, отметил заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, у этих моллюсков есть способность менять пол, а размножаются они при помощи уникальных «стрелы Амура».

У виноградной улитки активно работают гормоны, связанные с эмоциями, подчеркнул Балабан. При стимуляции определенных зон мозга улитки испытывают подобие «позитивной эмоции», рассказал ученый. У улитки наличествуют все виды памяти, подчеркнул академик. В настоящее время исследователи изучают с помощью улиток механизмы обучения и памяти, пытаясь найти связанные с ними гены и гормоны.

Улитка – единственное известное человеку животное, которое владеет так называемыми «стрелами любви». Если один их половых партнеров уходит, то второй может выпустить в него «стрелу Амура» — иглу из кальция, содержащую специальное вещество. Через 15 минут партнер готов к оплодотворению, отметил Балабан.

Новорожденные улитки совершенно бесстрашны, Первые три-четыре недели у них не выбрасываются нейромедиаторы, связанные со страхом, кроме того, они практически не чувствуют боли. По мнению ученого, это связано с необходимостью дать стимул молодым улиткам покинуть гнездо, где они родились.